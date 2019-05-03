Гаспарян — в финале квалификации турнира в Мадриде, Кудерметова выбыла из борьбы

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян на старте квалификации в Мадриде (Испания) в трёх сетах переиграла немку Мону Бартель со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

За выход в основную сетку соревнований 24-летняя уроженка Москвы поборется с американкой Дженнифер Брэйди, которая на двух тай-брейках нанесла поражение представительнице России Веронике Кудерметовой — 7:6 (7:5), 7:6 (10:8).

Напомним, во втором раунде квалификации сойдутся ещё две россиянки — Вера Звонарёва и Анастасия Потапова.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. В этом сезоне лидером посева стала первая ракетка мира, японка Наоми Осака.