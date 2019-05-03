Федерер после поражения А. Зверева в Мюнхене вернётся в топ-3 рейтинга ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев не смог защитить титул в Мюнхене, проиграв представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 7:5, 5:7. В третьем сете уроженец Гамбурга не реализовал два матчбола.

На следующей неделе в обновлённом рейтинге ATP Зверев выпадет из тройки сильнейших, куда вернётся 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» 37-летний швейцарец Роджер Федерер. Таким образом, в топ-3 мировой классификации снова войдут самые титулованные теннисисты современности: серб Новак Джокович (15 ТБШ), испанец Рафаэль Надаль (17) и Федерер. Напомним, в таком составе тройка впервые появилась 9 июля 2007 года.

Грунтовой турнир категории ATP 250 в Мюнхене с призовым фондом € 524 340 завершится 5 мая.