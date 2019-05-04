Виландер: Федерер может провести лучший сезон на грунте

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер прокомментировал шансы швейцарца Роджера Федерера на грунтовом турнире в Мадриде и на «Роллан Гаррос».



«Всё внимание будет уделено Надалю. Хотя Федерер — не поклонник грунта, он набрал какую-то невероятную форму и может провести лучший сезон на этой поверхности.



Конечно, Джокович тоже будет стараться оправиться от трудной пары месяцев, и в первой десятке найдутся молодые люди, которые могут побороться за победу на первом турнире «Большого шлема».



После проигрыша Стефаносу Циципасу на Открытом чемпионате Австралии Федерер выглядел измотанным, и его снова начали критиковать. Но 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сначала дошёл до финала в Индиан-Уэллсе, а затем выиграл турнир в Майами. За несколько недель общественное мнение перевернулось с ног на голову.



Когда игроки видят, как Федерер возвращается к величию, это придаёт им мотивацию, чтобы показывать более высокий уровень игры», — приводит слова Виландера Tennis World USA.