С. Уильямс готова сыграть на турнире в Риме

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс вернётся на корт на соревнованиях в Риме (Италия), которые пройдут с 11 по 19 мая.

Директор турнира Сержио Палмьери заявил, что 37-летняя спортсменка уже забронировала себе гостиницу в итальянской столице, куда прибудет в ближайшие дни, информирует AP.

Напомним, в марте Уильямс досрочно завершила турниры в Индиан-Уэллсе (по болезни) и в Майами (из-за травмы). До этих соревнований американка выступила только на Кубке Хопмана и Australian Open, где в четвертьфинале проиграла чешке Каролине Плишковой – 4:6, 6:4, 5:7.

Уильямс одержала победу на турнире в Риме в 2016 году. В 2017 и 2018 годах соревнования выиграла украинка Элина Свитолина.