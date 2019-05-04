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Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Остапенко в Мадриде

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Остапенко в Мадриде
Теннис / WTA

Сегодня, 4 мая, пройдёт матч первого круга турнира в Мадриде (Испания), в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Елена Остапенко. Начало встречи запланировано на 13:30 мск.

В личных встречах 27-летняя уроженка Самары проигрывает — 1-2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Остапенко в Мадриде.

Победительница этого противостояния сыграет во втором круге либо с Кики Бертенс из Нидерландов, посеянной под седьмым номером, либо с чешкой Катержиной Синяковой. Соревнования завершатся 11 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

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