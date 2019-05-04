Сегодня, 4 мая, состоится матч первого круга турнира в Мадриде (Испания), в котором российской теннисистке Светлане Кузнецовой, получившей «уайлд-кард» от организаторов, будет противостоять представительница Беларуси Арина Соболенко, посеянная под десятым номером. Матч начнётся в 13:30 мск.

В личных встречах Соболенко ведёт — 1-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Соболенко — Кузнецова в Мадриде.

Победительница этого матча за выход в третий круг поборется либо с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, либо с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Соревнования завершатся 11 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.