Федерер рассказал, какой турнир считает для себя главным

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, не игравший на грунте с 2016 года, поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Мадриде (Испания).

«Чувствую, что сейчас могу играть без всякого давления. А что мне терять? Я не выступал на грунте три года и теперь впервые за 15 лет приеду на „Ролан Гаррос“ с мыслью будь что будет. Посмотрим, что произойдёт. Может, это поможет добиться отличных результатов. Если нет — ничего страшного. Тогда я смогу больше времени тренироваться на траве.

Первый турнир я провёл на грунте. И первый матч выиграл на грунте. Так что это моё родное покрытие. «Ролан Гаррос» полюбил не сразу. Мне всегда нравился Уимблдон. Мои кумиры — Беккер, Эдберг, Сампрас — много раз его выигрывали, а Открытый чемпионат Франции — никогда. Поэтому для меня главным турниром всегда был Уимблдон», — цитирует Федерера The New York Times.