Сегодня, 4 мая, на старте турнира в Мадриде (Испания) пройдёт матч российской теннисистки Дарьи Касаткиной с представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Поединок начнётся в 15:00 мск.

В личных встречах 29-летняя уроженка Минска ведёт со счетом 1-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Азаренко в Мадриде.



Победительница этого матча во втором круге сыграет либо с американкой Слоан Стивенс (8), либо с кем-то из квалификации. Соревнования завершатся 11 мая.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.