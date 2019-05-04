Хачанов на старте турнира в Мадриде сыграет с Мунаром, Медведев — с Пельей

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории АТР 1000 в Мадриде (Испания) с призовым фондом € 6 536 160, который пройдёт в период с 5 по 12 мая.

Россиянин Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером, на старте соревнований встретится с представителем Испании Хауме Мунаром, получившим «уайлд-кард» от организаторов. Другой представитель России, Даниил Медведев (12), в первом круге сыграет с Гидо Пельей из Аргентины.

Лидером посева стал первая ракетка мира серб Новак Джокович. Второй номер получил испанец Рафаэль Надаль, третий — немец Александр Зверев, четвёртый — швейцарец Роджер Федерер.

Действующим победителем Madrid Mutua Open является Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он переиграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.