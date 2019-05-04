Паганини: умение Федерера быстро адаптироваться к смене покрытий впечатляет

Фитнес-тренер Пьер Паганини сказал, что возвращение Роджера Федерера на грунтовые корты после трёхлетнего перерыва не должно стать проблемой для швейцарца, и отметил умение теннисиста адаптироваться к разным условиям и черпать энергию в разговорах.



«Федерер редко получал травмы в ходе карьеры, и на грунте это происходило не чаще, чем на другой поверхности. При смене покрытий важно уметь быстро адаптироваться, в голове должны быть заложены определённые рефлексы. К счастью, это одно из недооценённых качеств Роджера. Его адаптивность впечатляет.



Когда применяю вариации в своих тренировках, он за очень короткое время находит способ подстроиться. Федерер очень умён и отличный стратег.



Для меня честь работать с ним 19 лет. Определённые вещи я могу почувствовать и многое увидеть в глазах Роджера. Но он никогда не уклоняется от диалога и даёт мне информацию очень профессионально.



После интенсивных тренировок он не берёт паузу, а раздаёт интервью и лишь потом переходит к фитнессу. В общении он находит дополнительную энергию. Это одна из причин, почему его карьера длилась так долго. Он всегда ищет позитив в любой ситуации», — приводит слова Паганини Blick.