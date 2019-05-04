146-я ракетка мира одержала победу на турнире WTA в Праге

Швейцарка Хиль Белен Тайхман в финале соревнований в Праге (Чехия) в двух сетах выиграла у хозяйки кортов Каролины Муховой со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут.

Тайхман не выполнила ни одного эйса и сделала 6 брейков. В активе её визави — 6 подач навылет и 6 реализованных брейк-пойнтов. Кроме того, спортсменки допустили по 1 двойной ошибке.

Напомним, обе теннисистки не входят в топ-100 мировой классификации. Тайхман является 146-й ракеткой мира, а Мухова — 106-й. Для 22-летней уроженки Оломоуца это первый в карьере финал турнира WTA.

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.