Новым тренером Каролины Плишковой стала Кончита Мартинес

Чешская теннисистка Каролина Плишкова договорилась о постоянном сотрудничестве с чемпионкой «Уимблдона»-1994 Кончитой Мартинес, сообщает официальный сайт спортсменки.

47-летняя Мартинес завершила карьеру в 2006 году. В разное время была капитаном женской и мужской сборных Испании.

Ранее 27-летняя уроженка Лоуни, сменившая шестого тренера за последние два года, работала с австралийкой Ренне Стаббс.

Следующий матч Каролина проведёт на турнире категории Premier в Мадриде с призовым фондом € 7 021 128, который состоится с 4 по 11 мая. Первой соперницей станет украинка Даяна Ястремская.

В текущем сезоне Плишкова провела 27 матчей, из которых выиграла 21. В настоящее время она располагается на пятой строчке в рейтинге WTA.