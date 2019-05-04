Звонарёва и Гаспарян выступят в основной сетке турнира в Мадриде

Россиянка Вера Звонарёва в финале квалификации соревнований в Мадриде (Испания) одержала волевую победу над соотечественницей, Анастасией Потаповой — 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут.

Ещё одна представительница России — Маргарита Гаспарян — также пробилась в основную сетку турнира. Она за 1 час 47 минут в двух сетах взяла верх над американкой Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Соревнования пройдут с 4 по 11 мая. Лидер посева, первая ракетка мира Наоми Осака из Японии, стартует матчем со словачкой Доминикой Цибулковой. Чешка Петра Квитова (2) сыграет с американкой Софьей Кенин.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.