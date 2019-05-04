Рублёв из-за травмы пропустит оставшиеся турниры на грунте

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что из-за травмы вынужден приостановить выступления на грунтовых турнирах.

«К сожалению, из-за травмы правого запястья беру паузу до начала травяных турниров. Прошу прощения за эту новость», — написал Рублёв в «Твиттере».

Последний матч Рублёв провёл в квалификации соревнований в Мюнхене, где в упорном противостоянии проиграл 112-й ракетке мира, бразильцу Тьяго Монтейро, со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

Ранее 21-летний уроженец Москвы вместе с соотечественниками — Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым — попал в заявочный список теннисистов на «Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции состоится с 26 мая по 9 июня.

В настоящее время Рублёв занимает 89-е место в рейтинге ATP.