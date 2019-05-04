Вавринка сыграет на турнире в Санкт-Петербурге вместо домашнего Кубка Лейвера

Бывшая третья ракетка планеты швейцарец Стэн Вавринка удивил родных болельщиков, отказавшись от участия в Кубке Лейвера, который пройдёт в Женеве с 20 по 22 сентября. По информации Tennis World USA, вместо этого он сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, намеченном на ту же дату. Ранее организаторы отправляли швейцарцу приглашение, и теперь о его участии стало известно официально.



В феврале нынешнего года Роджер Федерер, являющийся одним из основателей и организаторов Кубка Лейвера, сказал, что хотел бы привезти на турнир Вавринку, но не гарантировал появления Стэна. На данный момент швейцарец Федерер и испанец Рафаэль Надаль являются единственными игроками, чьё участие в Кубке Лейвера подтверждено.



Что касается турнира в Санкт-Петербурге, то об участии в нём уже заявил пятый номер мирового рейтинга австриец Доминик Тим, выигравший его в прошлом году.



Кубок Лейвера проводится в командном формате. В нём принимают участие сборные Европы и остального мира. Результаты турнира не учитываются в расчёте рейтинга ATP.