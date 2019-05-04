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Касаткина уступила Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Касаткина уступила Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче за выход во второй круг турнира в Мадриде (Испания) в двух сетах проиграла Виктории Азаренко из Беларуси – 5:7, 4:6. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу белорусской теннисистки.

Продолжительность поединка составила 1 час 45 минут. Азаренко 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Касаткиной 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В матче за выход в третий круг Азаренко сыграет с восьмой сеяной турнира — американкой Слоан Стивенс.

В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

04 мая 2019 года, суббота. 15:45 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
0 : 2
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
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