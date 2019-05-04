Россиянка Гаспарян сыграет с Симоной Халеп в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, пробившаяся в основную сетку турнира в Мадриде (Испания) через квалификацию, обыграв американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 7:6 (7:5), узнала соперницу по первому кругу. Ею стала посеянная под третьим номером румынка Симона Халеп.



Поединок состоится завтра, 5 мая, в 15:00 мск. Теннисистка, которая выиграет в этом матче, во втором круге сыграет с победителем пары Элисон Риске (США) — Йоханна Конта (Великобритания).



Ещё одна россиянка, Вера Звонарёва, которая также преодолела квалификационный раунд, в трёхсетовом поединке одолев соотечественницу, Анастасию Потапову, со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:4), сыграет с американкой Даниэль Коллинз. Победительницу этого матча ждёт встреча с девятой сеяной соревнований — австралийкой Эшли Барти.



Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является чешка Петра Квитова. В прошлогоднем финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.