Капитан сборной Германии: Зверев скоро выиграет первый турнир «Большого шлема»

Капитан теннисной сборной Германии на Кубке Дэвиса Михаэль Кольманн поделился мнением об отказе третьей ракетки планеты Александра Зверева от участия в финале соревнований в составе национальной команды ради выступления на турнирах в одиночном разряде.



«Мне высказывания Зверева ясны, но думаю, что иногда его неправильно понимают. Зверев может стать первым за много лет немцем, которому удастся повторить путь Бориса Беккера и, возможно, выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Кольманна Tennis World USA.



Капитан немецкой сборной рассказал также об отношении к теннисисту внутри национальной команды.

«Зверев — суперзвезда во всём мире. На последнем матче Кубка Дэвиса в Брисбене немецкие теннисисты приветствовали Сашу так же тепло, как австралийцы своих игроков. Он очень хороший парень. Саша приятен в общении как со своими товарищами по сборной, так и со всей командой.



Я думаю, Зверев скоро выиграет турнир «Большого шлема». Он находится в лучшем состоянии, нежели другие сильнейшие игроки», — отметил Кольманн.