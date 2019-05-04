Россиянка Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Галиной Воскобоевой из Казахстана в первом круге турнира в Мадриде (Испания) обыграла американку Ракель Атаво и словенку Катарину Среботник со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 6 минут.



Российско-казахстанская пара 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



В матче за выход в четверьфинал соперницами Кудерметовой и Воскобоевой станет посеянная под вторым номером пара Николь Меликар (США) / Квета Пешке (Чехия).



Действующими победительницами турнира в Мадриде являются россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, в прошлогоднем финале обыгравшие пару Тимя Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) со счётом 2:6, 6:4, 10:8.

