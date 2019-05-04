Кузнецова: приятно снова показывать игру на уровне лучших теннисисток мира

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу над десятой ракеткой планеты Ариной Соболенко в матче первого круга турнира в Мадриде (Испания).



«Матч получился неплохим. Но в нём были не очень хорошие моменты как для меня, так и для Арины. Сейчас у нас обеих не самая высокая степень уверенности в своей игре.



Я знала, что у меня будут шансы на победу. Думаю, мне хорошо удалось использовать свою подачу. Завтра у меня выходной, в который я смогу поработать над некоторыми моментами. Я счастлива, что одержала победу», — приводит слова российской теннисистки WTA.



Кузнецова отметила также, что этот успех очень важен в преддверии Открытого чемпионата Франции.

«Приятно снова показывать игру на уровне лучших теннисисток мира. Победа принесёт мне уверенность перед Открытым чемпионатом Франции и остальными турнирами. У меня нет посева, поэтому я не знаю, кого получу в соперники. Мне всегда нравится выигрывать большие матчи в решающих стадиях», — сказала Кузнецова.