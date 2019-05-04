Свитолина: по-прежнему чувствую боли в колене, но рискну сыграть в Мадриде

Шестая ракетка планеты украинка Элина Свитолина рассказала о процессе восстановления после травмы колена, которую спортсменка залечивает с конца марта, из-за чего ей пришлось сняться с турнира в Штутгарте (Германия).



«Я чувствую себя лучше. Основательно я занялась восстановлением после турнира в Майами. Оно потребовало больше времени, чем ожидалось. Состояние моего колена всё ещё нельзя назвать идеальным. По-прежнему чувствую дискомфорт, но рискну сыграть. Мне очень хочется выступить в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Эти турниры являются для меня большим стимулом. Надеюсь, что постепенно, от игры к игре мне станет лучше.



Важно прислушиваться к своему организму. Если я почувствую, что не могу продолжать играть, то вновь буду восстанавливаться, чтобы снова вернуться в строй. Я не тренировалась на сто процентов своих возможностей, поскольку мне и моей команде нужно было понять, как лучше выстроить процесс подготовки в данный момент времени», — приводит слова теннисистки WTA.

