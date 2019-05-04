Стивенс – о новой серии «Игры престолов»: что, чёрт возьми, вообще произошло?

Восьмая ракетка планеты американка Слоан Стивенс, являющаяся давней поклонницей самого популярного сериала современности «Игра престолов» поделилась эмоциями от просмотра нового эпизода.



«Я попросила свою подругу Мэдисон Кис помочь найти мне новую серию на чьём-нибудь компьютере. Как только я проснулась в понедельник утром, сразу принялась смотреть.



Было немного мрачно. Я сначала думала: «Что-то случилось с телевизором? Что, чёрт возьми, вообще произошло»? Было мрачно не только в том смысле, что все умирали, а буквально темно, экран был чёрным. Я ничего не могла разглядеть, сплошной туман. Я так и не поняла, должно ли так было быть или нет. Возникало много путаницы.



При этом серия мне понравилась. На мой взгляд, это лучший эпизод «Игры престолов» за всю историю», — приводит слова Стивенс WTA.

