Квитова вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв американку Кенин

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под вторым номером, в матче первого круга уверенно обыграла Софью Кенин из США — 6:1, 6:4. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу представительницы Чехии.
Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Квитова 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету американской теннисистки ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
За выход в третий круг Квитова поспорит с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция).