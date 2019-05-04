Квитова вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв американку Кенин

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под вторым номером, в матче первого круга уверенно обыграла Софью Кенин из США — 6:1, 6:4. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу представительницы Чехии.



Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Квитова 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету американской теннисистки ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



За выход в третий круг Квитова поспорит с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция).



Женщины. Мадрид. Первый круг



Александра Саснович (Беларусь) — Анетт Контавейт (14, Эстония) — 0:6, 6:3, 6:2



Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Анастасия Севастова (12, Латвия) — 6:0, 3:6, 2:6



Кики Бертенс (7, Нидерланды) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2