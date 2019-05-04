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Квитова вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв американку Кенин

Квитова вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв американку Кенин
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под вторым номером, в матче первого круга уверенно обыграла Софью Кенин из США — 6:1, 6:4. Счёт личных встреч стал 2-0 в пользу представительницы Чехии.

Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Квитова 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету американской теннисистки ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в третий круг Квитова поспорит с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция).

Женщины. Мадрид. Первый круг

Александра Саснович (Беларусь) — Анетт Контавейт (14, Эстония) — 0:6, 6:3, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Анастасия Севастова (12, Латвия) — 6:0, 3:6, 2:6

Кики Бертенс (7, Нидерланды) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2

04 мая 2019 года, суббота. 20:15 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
0 : 2
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
04 мая 2019 года, суббота. 17:50 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
2 : 1
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
0 6 6
6 3 2
           
04 мая 2019 года, суббота. 15:45 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
1 : 2
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
6 3 2
0 6 6
           
04 мая 2019 года, суббота. 21:50 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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