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Надаль: Федерер, Джокович и я сотворили нечто исключительное

Надаль: Федерер, Джокович и я сотворили нечто исключительное
Теннис / ATP

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль поделился мыслями о важности наличия в современном теннисе звёздных игроков, которые помогают его развитию.

«Чтобы продвигать интерес к нашему виду спорта, привлекать людей, которые не являются фанатами, обязательно нужны громкие имена, которые будут соперничать между собой.

То, что произошло в нашем поколении, очень помогло развитию тенниса, но стоит отметить, что мы сотворили нечто исключительное: Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», у меня их 17, у Джоковича — 15. Это больше, чем бывало в прежние времена.

В скором времени подобное вряд ли случится снова. Возможно, придётся изменить правила и внедрить новые идеи, чтобы приобщить больше людей к теннису», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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