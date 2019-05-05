Надаль: Федерер, Джокович и я сотворили нечто исключительное

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль поделился мыслями о важности наличия в современном теннисе звёздных игроков, которые помогают его развитию.



«Чтобы продвигать интерес к нашему виду спорта, привлекать людей, которые не являются фанатами, обязательно нужны громкие имена, которые будут соперничать между собой.



То, что произошло в нашем поколении, очень помогло развитию тенниса, но стоит отметить, что мы сотворили нечто исключительное: Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», у меня их 17, у Джоковича — 15. Это больше, чем бывало в прежние времена.



В скором времени подобное вряд ли случится снова. Возможно, придётся изменить правила и внедрить новые идеи, чтобы приобщить больше людей к теннису», — приводит слова Надаля Tennis World USA.