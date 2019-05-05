Веснина вспомнила, как играла в теннис во время землетрясения

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о самом курьёзном случае в карьере.

«Самый курьёзный случай на корте? Землетрясение во время матча с Янкович в Нью-Хэйвене. Тряхнуло прилично, народ начал убегать с трибун, мы продолжали доигрывать розыгрыш», — написала Веснина в "Инстаграме".

Матч между Весниной и сербкой Еленой Янкович состоялся в 2011 году на турнире WTA в Нью-Хэйвене (США). Игру прервали во время розыгрыша третьего гейма из-за землетрясения, со стадиона были эвакуированы зрители. После возобновления встречи россиянка одержала победу.

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2013, Открытый чемпионат США — 2014, Уимблдонский турнир — 2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии — 2016). Елена не выходит на корт с конца июня 2018 года. В ноябре у 32-летней спортсменки родилась дочь.