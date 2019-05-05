Сегодня, 5 мая, на старте соревнований в Мадриде (Испания) состоится матч румынки Симоны Халеп, посеянной под третьим номером, с представительницей России Маргаритой Гаспарян (Q). Поединок начнётся в 15:00 мск.



Ранее теннисистки не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Гаспарян в Мадриде.



Победительница этого матча во втором круге сыграет либо с американкой Элисон Риске, либо с Йоханной Контой из Великобритании. Соревнования завершатся 11 мая.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.