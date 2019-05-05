Берреттини обыграл Баутисту-Агута и вышел в финал турнира в Мюнхене

В полуфинале соревнований в Мюнхене (Германия) итальянский теннисист Маттео Берреттини в двух сетах взял верх над испанцем Роберто Баутистой-Агутом, посеянным под четвёртым номером, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Уроженец Рима, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из четырёх. В активе Баутисты-Агута 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

В финале Берреттини встретится с чилийцем Кристьяном Гарином, который ранее нанёс поражение представителю Италии Марко Чеккинато.

Турнир категории ATP 250 в Мюнхене завершится сегодня, 5 мая.

Мужчины. Мюнхен. Полуфинал

Кристьян Гарин (Чили) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:2, 6:4.