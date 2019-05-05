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Берреттини обыграл Баутисту-Агута и вышел в финал турнира в Мюнхене

Берреттини обыграл Баутисту-Агута и вышел в финал турнира в Мюнхене
Теннис / ATP

В полуфинале соревнований в Мюнхене (Германия) итальянский теннисист Маттео Берреттини в двух сетах взял верх над испанцем Роберто Баутистой-Агутом, посеянным под четвёртым номером, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Уроженец Рима, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, выполнил 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из четырёх. В активе Баутисты-Агута 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

В финале Берреттини встретится с чилийцем Кристьяном Гарином, который ранее нанёс поражение представителю Италии Марко Чеккинато.

Турнир категории ATP 250 в Мюнхене завершится сегодня, 5 мая.

Мужчины. Мюнхен. Полуфинал

Кристьян Гарин (Чили) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:2, 6:4.

05 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Мюнхен. 1/2 финала
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
21
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
0 : 2
Маттео Берреттини
37
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
04 мая 2019 года, суббота. 14:40 МСК
Мюнхен. 1/2 финала
Матч окончен
Кристьян Гарин
47
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
2 : 0
Марко Чеккинато
19
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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