Кузнецова в матче с Соболенко в Мадриде выполнила удар дня по версии WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова на соревнованиях в Мадриде (Испания) выполнила удар дня. Им стал диагональный обводящий в матче первого круга с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. 33-летняя уроженка Санкт-Петербурга переиграла соперницу в двух сетах со счётом 7:5, 6:4.

За выход в третий раунд Кузнецова поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Победа над десятой ракеткой планеты Соболенко стала для Кузнецовой первым за два года успехом в матчах с теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. Предыдущая была датирована 10 июля 2017 года, когда россиянка в четвёртом круге Уимблдона одолела Агнешку Радваньску из Польши, на тот момент занимавшую десятое место в мировой классификации.

Напомним, Кузнецова не играла на протяжении полугода, восстанавливаясь после травмы. Организаторы турнира в Мадриде предоставили Светлане «уайлд-кард».

Видео доступно в "твиттере" WTA.