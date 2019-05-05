Свитолина неожиданно проиграла Пармантье в первом круге турнира в Мадриде

На старте соревнований в Мадриде (Испания) украинка Элина Свитолина, посеянная под шестым номером, в двух сетах уступила Полин Пармантье из Франции со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

24-летняя уроженка Одессы реализовала 2 брейк-пойнта из четырёх, а её визави сделала 3 брейка. Кроме того, обе теннисистки выполнили по 1 эйсу и допустили по 3 двойные ошибки.

Во втором круге Пармантье встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Женщины. Теннис. Первый круг

Петра Мартич (Хорватия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 7:5, 7:6 (7:2)

Мэдисон Кис (США) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:3, 4:6, 1:6

Барбора Стрыцова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция) — 3:6, 1:6

Ван Яфань (Китай) — Чжэн Сайсай — 5:7, 6:7 (3:7)