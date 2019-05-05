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Свитолина неожиданно проиграла Пармантье в первом круге турнира в Мадриде

Свитолина неожиданно проиграла Пармантье в первом круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

На старте соревнований в Мадриде (Испания) украинка Элина Свитолина, посеянная под шестым номером, в двух сетах уступила Полин Пармантье из Франции со счётом 4:6, 6:7 (6:8). Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

24-летняя уроженка Одессы реализовала 2 брейк-пойнта из четырёх, а её визави сделала 3 брейка. Кроме того, обе теннисистки выполнили по 1 эйсу и допустили по 3 двойные ошибки.

Во втором круге Пармантье встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Женщины. Теннис. Первый круг

Петра Мартич (Хорватия) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 7:5, 7:6 (7:2)

Мэдисон Кис (США) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:3, 4:6, 1:6

Барбора Стрыцова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция) — 3:6, 1:6

Ван Яфань (Китай) — Чжэн Сайсай — 5:7, 6:7 (3:7)

05 мая 2019 года, воскресенье. 13:30 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
2 : 0
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
6 7  
4 6  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 14:20 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 0
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
1 2 3
           
7 7  
5 6  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 13:30 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 : 2
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
1 2 3
           
6 4 1
3 6 6
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 13:30 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
0 : 2
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
0 : 2
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
1 2 3
           
5 6  
7 7  
           
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