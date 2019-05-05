Гаспарян взяла у Халеп только 4 гейма на старте турнира в Мадриде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла оказать сопротивления румынке Симоне Халеп в матче первого круга грунтового турнира категории Premier в Мадриде. Гаспарян, начавшая соревнования с квалификации, в двух сетах уступила третьей сеяной Халеп со счётом 0:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Гаспарян не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейков.

27-летняя Халеп и 24-летняя Гаспарян впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг Халеп сыграет с победительницей противостояния между американкой Элисон Риске и британкой Йоханной Контой.

В других матчах первого круга пятая сеяная, чешка Каролина Плишкова, нанесла поражение украинке Даяне Ястремской – 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, а американка Слоан Стивенс (8) оказалась сильнее словенки Полоны Херцог (Q) – 6:2, 7:6 (7:4).