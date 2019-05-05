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Гаспарян взяла у Халеп только 4 гейма на старте турнира в Мадриде

Гаспарян взяла у Халеп только 4 гейма на старте турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла оказать сопротивления румынке Симоне Халеп в матче первого круга грунтового турнира категории Premier в Мадриде. Гаспарян, начавшая соревнования с квалификации, в двух сетах уступила третьей сеяной Халеп со счётом 0:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Гаспарян не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейков.

27-летняя Халеп и 24-летняя Гаспарян впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг Халеп сыграет с победительницей противостояния между американкой Элисон Риске и британкой Йоханной Контой.

В других матчах первого круга пятая сеяная, чешка Каролина Плишкова, нанесла поражение украинке Даяне Ястремской – 5:7, 7:6 (7:5), 6:3, а американка Слоан Стивенс (8) оказалась сильнее словенки Полоны Херцог (Q) – 6:2, 7:6 (7:4).

05 мая 2019 года, воскресенье. 16:35 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Маргарита Гаспарян
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
6 6  
0 4  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 15:25 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 : 2
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
7 6 5 3
5 7 7 6
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 16:00 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Полона Херцог
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 2 3
           
6 7  
2 6  
           
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