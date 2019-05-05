Гарин завоевал второй титул на грунте в сезоне-2019, выиграв турнир в Мюнхене

Чилийский теннисист Кристьян Гарин стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Мюнхене. В финальном матче Гарин в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Гарин трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из четырёх. Берреттини подал 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

22-летний Гарин и 23-летний Берреттини впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Гарин выиграл второй титул в карьере и в сезоне-2019. Ранее он побеждал в апреле на грунтовом турнире в Хьюстоне.

Три предыдущих турнира в Мюнхене выигрывали немцы Филипп Кольшрайбер и Александр Зверев. Гарин в четвертьфинале обыграл Зверева – 6:4, 5:7, 7:5, а Берреттини на той же стадии нанёс поражение Кольшрайберу – 4:6, 7:5, 6:4.