Циципас выиграл турнир в Эшториле, одолев в финале Куэваса

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Эшториле. В финальном матче первый сеяный Циципас в двух сетах нанёс поражение Пабло Куэвасу из Уругвая со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Циципас 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Куэвас не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Циципас во второй раз обыграл Куэваса в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу грека.

20-летний Циципас завоевал четвёртый титул в карьере и второй в сезоне-2019. В феврале он первенствовал на турнире в Марселе.

В 2018 году турнир в Эшториле выиграл португалец Жоау Соуза, который в этом году уже во втором круге уступил бельгийцу Давиду Гоффену (4) – 3:6, 2:6.