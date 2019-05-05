Гарин и Циципас выиграли вторые турниры в 2019 году вслед за Федерером и Тимом

По итогам турниров в Эшториле и Мюнхене в два раза увеличилось число теннисистов, выигравших по два титула в 2019 году.

Первым в текущем сезоне второй турнир выиграл Роджер Федерер. 37-летний швейцарец первенствовал на турнире в Дубае и на «Мастерсе» в Майами. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и турнир в Барселоне выиграл 25-летний австриец Доминик Тим.

5 мая сразу два теннисиста завоевали вторые титулы в сезоне-2019. Чилиец Кристьян Гарин вслед за победой в Хьюстоне первенствовал в Мюнхене, а грек Стефанос Циципас к титулу в Марселе прибавил победу в Эшториле.

Отметим, что Федерер выиграл оба турнира на харде, Тим и Циципас — на разных покрытиях (харде и грунте), а в активе Гарина уже две победы на грунте.

Тим, Федерер и Циципас могут увеличить число титулов в сезоне на стартовавшем сегодня в Мадриде грунтовом «Мастерсе».