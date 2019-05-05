Теннисистка Потапова объявила о начале сотрудничества с тренером Хьюзом

18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, которая занимает 74-ю строчку в рейтинге WTA, сообщила о начале сотрудничества с британским специалистом Йеном Хьюзом.

«Рада сообщить, что я начала работать с Йеном. Я уверена, что вместе мы сможем достичь больших результатов. Добро пожаловать в команду», — написала Потапова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Потаповой.

В марте, накануне 18-летия, Потапова объявила о прекращении сотрудничества со своим первым тренером Ириной Дорониной. Под руководством Дорониной Потапова выиграла юниорский Уимблдон-2016 и трижды выходила в финал юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде. Анастасия — бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.

Хьюз известен по работе с украинкой Элиной Свитолиной, швейцаркой Белиндой Бенчич, россиянкой Софьей Жук и чешкой Катержиной Синяковой.