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Конта стала соперницей Халеп во втором круге турнира в Мадриде

Конта стала соперницей Халеп во втором круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Британская теннисистка Йоханна Конта вышла во второй круг грунтового турнира категории Premier в Мадриде. В стартовом матче Конта обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Конта 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Риске подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Конта во второй раз обыграла Риске в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-0 в пользу британки. Впервые соперницы встретились в 2013 году.

Следующей соперницей Конты станет третья сеяная – румынка Симона Халеп.

В другом матче первого круга чешка Кристина Плишкова нанесла поражение украинке Марте Костюк со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Во втором круге Кристина сыграет с Донной Векич из Хорватии.

05 мая 2019 года, воскресенье. 20:45 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
0 : 2
Йоханна Конта
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
05 мая 2019 года, воскресенье. 20:10 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кристина Плишкова
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
2 : 1
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
1 2 3
           
3 6 6
6 3 2
           
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