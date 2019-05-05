Конта стала соперницей Халеп во втором круге турнира в Мадриде

Британская теннисистка Йоханна Конта вышла во второй круг грунтового турнира категории Premier в Мадриде. В стартовом матче Конта обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Конта 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Риске подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Конта во второй раз обыграла Риске в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-0 в пользу британки. Впервые соперницы встретились в 2013 году.

Следующей соперницей Конты станет третья сеяная – румынка Симона Халеп.

В другом матче первого круга чешка Кристина Плишкова нанесла поражение украинке Марте Костюк со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Во втором круге Кристина сыграет с Донной Векич из Хорватии.