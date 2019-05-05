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У Надаля возникли проблемы с желудком после ужина в одном из ресторанов Мадрида

У Надаля возникли проблемы с желудком после ужина в одном из ресторанов Мадрида
Теннис / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль перенёс запланированную пресс-конференцию на турнире в Мадриде на завтрашний день. Как сообщил в своём твиттере британский журналист Кристофер Клейри, у спортсмена возникли проблемы с желудком.

«У Рафаэля Надаля, по словам его команды, расстройство желудка. Он будет восстанавливаться и отдыхать в течение дня», — написал журналист.

Ранее один из рыбных ресторанов Мадрида опубликовал фото визита испанского теннисиста.

«Доброе утро, друзья! Пример дисциплины, безумной работы и человеческих качеств: наш Рафаэль Надаль и его отличная команда. Спасибо за то, что пришли и наслаждались нашим гостеприимством», — такой комментарий под фотографиями с Надалем оставили владельцы ресторана.

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