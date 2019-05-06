Сегодня, 6 мая, состоится матч второго круга турнира Premier Mandatory в Мадриде (Испания), в котором сыграют американка Слоан Стивенс, посеянная под восьмым номером, и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.



По личным встречам счёт ничейный — 3-3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Стивенс — Азаренко в Мадриде.



Победительница этого матча за выход в четвертьфинал поспорит либо с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с француженкой Ализе Корне. Соревнования завершатся 11 мая.



В 2018 году победительницей турнира в Мадриде стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Касаткина уступила Азаренко в первом круге турнира в Мадриде