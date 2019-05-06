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Текстовая онлайн-трансляция матча Мунар — Хачанов в Мадриде

Текстовая онлайн-трансляция матча Мунар — Хачанов в Мадриде
Теннис / ATP

Сегодня, 6 мая, состоится матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в котором сыграют испанец Хауме Мунар, получивший «уайлд-кард» от организаторов, и россиянин Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.

Ранее соперники друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Мунар — Хачанов в Мадриде.

Победитель этого поединка за выход в третий круг поспорит либо с молдаванином Раду Алботом, либо с испанцем Фернандо Вердаско. Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.

В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

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