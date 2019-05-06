Сегодня, 6 мая, состоится матч первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в котором сыграют испанец Хауме Мунар, получивший «уайлд-кард» от организаторов, и россиянин Карен Хачанов, посеянный под 11-м номером. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.



Ранее соперники друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мунар — Хачанов в Мадриде.



Победитель этого поединка за выход в третий круг поспорит либо с молдаванином Раду Алботом, либо с испанцем Фернандо Вердаско. Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.



В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.