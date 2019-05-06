Халеп и Кербер могут стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Мадриде

По итогам турнира в Мадриде (Испания) может смениться лидер рейтинга WTA. Опередить японку Наоми Осаку могут румынка Симона Халеп и немка Анжелика Кербер, сообщает официальный сайт тура.

Осака останется на вершине, если дойдёт до полуфинала. Халеп, защищающей 215 очков, для получения звания первой ракетки мира нужно выиграть титул и рассчитывать на то, что Наоми проиграет до полуфинала.

Кербер, для того чтобы возглавить рейтинг WTA, нужно выиграть турнир в Мадриде. При этом Осака должна проиграть до третьего раунда.

Действующая чемпионка этих соревнований чешка Петра Квитова сохранит шансы остаться на второй строчке рейтинга, если дойдёт до финала.

Осака возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года.