Халеп рассказала, что нужно делать Серене, чтобы выиграть 24-й мэйджор в карьере

Румынская теннисистка, третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала игру американки Серены Уильямс после родов.



«Для меня было бы невозможно сделать что-то подобное. Я думаю, что Серена способна выиграть турнир «Большого шлема», но для ей нужно играть больше турниров. Это поможет ей найти свой лучший теннис, войти в соревновательный ритм», – цитирует Симону Tennis World USA.



Напомним, 1 сентября 2017 года Серена Уильямс родила дочь Олимпию. С тех пор она сыграла на трёх мэйджорах, на двух из которых добралась до финалов. Напомним, до рекорда Маргарет Корт (24) Уильямс-младшей не хватает одного титула.

Всего за полтора сезона после родов американка провела 35 матчей, из которых выиграла в 27. В настоящее время 37-летняя теннисистка располагается на 11-й строчке в рейтинге WTA.