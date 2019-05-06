16-летняя Костюк: вы даже представить не можете, через что я прошла в 2018 году

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свой первый полноценный сезон в профессиональном теннисе. В 2018 году она провела 40 матчей, из которых сумела победить в 26.



«Я через очень многое прошла за прошедший год. Люди даже представить себе не могут, через что… Честно, я не хочу об этом говорить, но вы даже представить не можете.



Всё произошло достаточно быстро. Долгое время я тренировалась и понимала, что что-то не так. Но месяц назад почувствовала, что возвращение близко, время настало.



Очень интересно, что, ещё отправляясь в Мадрид, я была уверена, что буду играть с Анисимовой. Просто знала это… Совсем не удивилась, увидев сетку», – цитирует Костюк официальный сайт WTA.



Напомним, в первом раунде квалификации к турниру в Мадриде 16-летняя украинка обыграла 17-летнюю Аманду Анисимову из США в двух партиях, не отдав ни одного гейма.



Свой первый матч в основной сетке соревнований Марта уступила Кристине Плишковой из Чехии со счётом 6:3, 3:6, 2:6.