Кирьос вышел на матч в Мадриде с рюкзаком, в котором были 2 ракетки и телефон

Австралийский теннисист Ник Кирьос отличился очередной эпатажной выходкой. На матч первого раунда престижных соревнований в Мадриде (Испания) он вышел не со спортивной сумкой, а с обычным рюкзаком. В нём были всего две ракетки (обычно теннисисты берут с собой на корт не менее четырёх).



Уступив немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 4:6, он не отправился в подтрибунное помещение, а некоторое время рассматривал что-то в своём мобильном телефоне.

Кроме того, по ходу матча Кирьос неоднократно повторял свой трюк с подачей с руки, однако он не принёс ему ни одного очка.

Штруфф в следующем раунде встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 9) – Мартин Клижан (Словакия).