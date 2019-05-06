Дель Потро может выступить только в парном разряде соревнований в Мадриде

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро не исключил возможного отказа от участия в одиночном разряде «Мастерса» в Мадриде.



«Турнир в Мадриде – очередной шаг на пути к моему полному восстановлению. Колено чувствует себя уже значительно лучше, я и сам уже хорошо чувствую игровой ритм, но мне по-прежнему нужно время. Посмотрим, как я буду чувствовать себя в парном турнире. Если всё будет хорошо, то, возможно, я сыграю и в одиночке. Не хочу слишком торопиться, но и вернуться в тур хочется как можно скорее», – цитирует дель Потро Marca.



Свой первый матч в одиночном разряде Madrid Mutua Open дель Потро проведёт с победителем пары Ласло Джере (Сербия) – Душан Лайович (Сербия). В парном турнире аргентинец выступает в дуэте с японцем Кей Нисикори.

Напомним, последний официальный матч дель Потро провёл в феврале.