Циципас поднялся на 4-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 6 мая грек Стефанос Циципас, ставший победителем турнира в Эшториле (Португалия), поднялся на четвёртую строчку.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой шестую позицию.



Чемпионская гонка ATP. 6 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145.

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800.

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555.

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1080.

9 (9). Джон Иснер (США) — 1060.

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 1040.

...

66 (65). Андрей Рублёв (Россия) — 341...

75 (71). Карен Хачанов (Россия) — 290.