Циципас поднялся на 4-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 6-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 6 мая грек Стефанос Циципас, ставший победителем турнира в Эшториле (Португалия), поднялся на четвёртую строчку.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой шестую позицию.
Чемпионская гонка ATP. 6 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2405.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2145.
4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 1800.
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1735.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1555.
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1190.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1080.
9 (9). Джон Иснер (США) — 1060.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 1040.
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66 (65). Андрей Рублёв (Россия) — 341...
75 (71). Карен Хачанов (Россия) — 290.
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