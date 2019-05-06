Джокович проводит 250-ю неделю в ранге первой ракетки мира

Серб Новак Джокович вышел на пятое место в истории ATP по количеству недель, проведённых на первой строчке мирового рейтинга. 31-летний теннисист удерживает лидерскую позицию уже 250-ю неделю.



Лидером по данному показателю является швейцарец Роджер Федерер – он пребывал в качестве первой ракетки мира 310 недель.



Полностью пятёрка лучших теннисистов выглядит следующим образом:



1. Роджер Федерер (Швейцария) – 310 недель.

2. Пит Сампрас (США) — 286

3. Иван Лендл (США) — 270

4. Джимми Коннорс (США) — 268

5. Новак Джокович (Сербия) – 250



Шестым идёт испанец Рафаэль Надаль со 186-ю неделями в ранге первой ракетки мира.

Стоит отметить, для того, чтобы выйти на второе место в рейтинге, Джоковичу необходимо удержать первую строчку рейтинга до марта 2020 года. В настоящее время его отрыв от ближайшего преследователя в рейтинге АТР составляет 3395 очков.