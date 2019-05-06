Чилич и Чорич могут сыграть на турнире в Санкт-Петербурге

Экс третья ракетка мира из Хорватии, победитель Открытого чемпионата США – 2014 Марин Чилич и его соотечественник Борна Чорич могут выступить на соревнованиях категории АТР 250 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.



В настоящее время Чилич является 11-й ракеткой мира, Чорич располагается на 15-й строчке рейтинга АТР.



Ранее стало известно о возможном приезде в северную столицу России австрийца Доминика Тима и итальянца Фабио Фоньини. Швейцарец Стэн Вавринка может приехать в Санкт-Петербург вместо выставочного турнира Кубок Лэйвера, который будет проходить у него на родине, в Женеве.

Матчи St. Petersburg Open пройдут с 16 по 22 сентября. Действующим победителем соревнований является Доминик Тим.