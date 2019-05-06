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Впервые в истории тенниса на одной неделе победили два представителя Греции

Впервые в истории тенниса на одной неделе победили два представителя Греции
Теннис / WTA

Историческое событие произошло вчера, 5 мая. Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл в финале соревнований Эшторила (Португалия) уругвайца Пабло Куэваса, а его соотечественница Мария Саккари оказалась сильнее британки Йоханны Конты в решающем матче турнира в Рабате (Марокко).

Таким образом, впервые в истории тенниса на одной неделе трофеи выиграли греческие теннисист и теннисистка.

Напомним, трофей в Эшториле стал третьим в карьере Циципаса и первым на грунте. 20-летний теннисист присоединился к швейцарцу Роджеру Федереру, австрийцу Доминику Тиму и чилийцу Кристьяну Гарину в списке игроков, которым удалось добыть два трофея в 2019 году.

Кроме того этот успех позволил Стефаносу подняться на девятую строчку в рейтинге АТР.

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