Т. Надаль прокомментировал неудачное выступление Рафаэля на грунте

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира Рафаэля Надаля, прокомментировал неудачное выступление племянника на грунте в 2019 году. Испанец выиграл лишь шесть матчей, проиграв столько же игр, сколько за последние два сезона (2).



«Думаю, Рафе не стоит слишком беспокоиться по этому поводу, особенно спустя столько лет успехов на грунте.



В Монте-Карло он провёл плохой матч против Фабио Фоньини, однако раньше играл как обычно. С Фоньини у него был плохой день. Матч с Тимом в Барселоне получится тоже не самым удачным. Доминик оформил ранние брейки, а в таких условиях всегда тяжело отыгрываться.



Думаю, уровень Рафы в оставшихся турнирах будет достаточно высоким. Я вижу в нём жажду победы в Мадриде и тем более на «Ролан Гаррос», – цитирует Тони Tennis World USA.