Берреттини: был поражён, увидев призовые за «Ролан Гаррос» на своём счёте

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о своих ощущениях от первых больших призовых в карьере. За победу на турнире в Будапеште (Венгрия) он получил € 90 тыс.



«Очевидно, что теннисом вы можете хорошо зарабатывать, если достигнете определённого уровня. Я получил самый большой чек на Открытом чемпионате Франции – это было более € 100 тысяч без учёта налогов. Когда я увидел такую большую сумму на своём банковском счёте, то был поражён. Некоторым людям понадобилось бы несколько лет, чтобы заработать столько денег, мне же удалось сделать это за неделю.



Впрочем, на корте ты не думаешь о деньгах. Мои родители никогда не говорили мне «нет», но я не просил их дать мне деньги на участие в каких-то турнирах. Мне немного помогала федерация, а теперь уже и я сам начал оплачивать расходы, нанял команду, что очень важно для профессионального теннисиста и меня в частности.



Конечно, есть вещи которые изменились, когда я начал зарабатывать больше. Мой рост почти два метра, и если мне нужно долететь до Австралии с комфортом, доплатив € 1500, я это сделаю. Я заработал эти деньги благодаря результатам и тяжёлой работе», – цитирует Берреттини Il Tennis Italiano.

В настоящее время 23-летний Маттео располагается на 31-й строчке рейтинга АТР.