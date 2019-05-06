Хачанов стартовал на турнире в Мадриде с победы над Мунаром

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде в трёх сетах переиграл представителя Испании Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 3 часа 3 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 4 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19. В активе Мунара 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 сделанных брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мунар — Хачанов в Мадриде.



За выход в третий круг Хачанов поспорит либо с молдаванином Раду Алботом, либо с испанцем Фернандо Вердаско. Соревнования с призовым фондом € 7 279 270 завершатся 12 мая.



В 2018 году чемпионом турнира в Мадриде стал немец Александр Зверев. В финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:4.